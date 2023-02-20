Общество 20 февраля 2023, 16:29 Эксперт по недвижимости Вихлянцев рассказал, как поделить ипотечную квартиру в случае развода

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Член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев в разговоре с «Абзацем» рассказал, каким образом можно разделить квартиру, купленную в ипотеку, в случае развода.

«Принципиальный момент — является супруг созаемщиком или нет. Если является, а так бывает в 90% случаев, то долг является совместно нажитым, как и все имущество», — сообщил Вихлянцев.

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Для того, чтобы банк не продал квартиру с «молотка», эксперт по недвижимости посоветовал выставить квартиру на продажу самим, а деньги разделить между супругами, либо же передать квартиру и все обязательства по ней одному из супругов.

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По словам Вихлянцева, тот, кто не проживает в квартире, часто уклоняется от платежей, а это веский повод для банка выставить ее на аукционе.

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