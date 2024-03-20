Общество 20 марта 2024, 11:51 Эксперт по недвижимости Тумин назвал состояние дома и комфортную планировку главными плюсами квартир в новостройках

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Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин в беседе с изданием Life перечислил главные плюсы и минусы новостроек. Как заметил эксперт, главным преимуществом квартиры в новом доме будет его состояние.

Тумин подчеркнул, что правила Минстроя устанавливают срок службы жилищно-гражданских зданий не менее 50 лет. Новый дом, что не удивительно, будет лучше даже десятилетнего.

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Также застройщики стараются делать в своих объектах более комфортные планировки. К тому же квартиру в новостройке будет проще продать, если по каким-то причинам собственник решит сменить жилье.

К минусам новостроек эксперт отнес локацию, удаленность от центра города, плохую транспортную инфраструктуру и дороговизну. Например, в третьем квартале 2023 года средняя стоимость квадратного метра в новостройке составила 126,8 тысячи рублей.