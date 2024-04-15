15 апреля 2024, 12:37
Эксперт по недвижимости Цыбина назвала проверку продавца главным правилом при покупке квартиры
Продавца недвижимости на вторичном рынке необходимо тщательно проверять, чтобы не стать жертвой мошенников. Об этом рассказала директор «Ипотечного центра» Анна Цыбина в беседе с Life.
По словам эксперта, для начала продавца следует проверить на банкротство. Суд может признать сделку недействительной, если собственник продает жилье в течение трех лет до и после банкротства. Также стоит запросить у продавца справки из психоневрологического и наркологического диспансеров.
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Кроме того, Цыбина посоветовала покупателям проверить так называемую юридическую чистоту квартиры, в том числе наличие согласия на продажу общего жилья у супругов в разводе.
Недвижимость
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