Общество 15 апреля 2024, 12:37 Эксперт по недвижимости Цыбина назвала проверку продавца главным правилом при покупке квартиры

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Продавца недвижимости на вторичном рынке необходимо тщательно проверять, чтобы не стать жертвой мошенников. Об этом рассказала директор «Ипотечного центра» Анна Цыбина в беседе с Life.

По словам эксперта, для начала продавца следует проверить на банкротство. Суд может признать сделку недействительной, если собственник продает жилье в течение трех лет до и после банкротства. Также стоит запросить у продавца справки из психоневрологического и наркологического диспансеров.

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Кроме того, Цыбина посоветовала покупателям проверить так называемую юридическую чистоту квартиры, в том числе наличие согласия на продажу общего жилья у супругов в разводе.