24 мая 2023, 11:51
Эксперт по недвижимости Щекин рассказал, что в ближайшее время цены на квартиры не упадут
Несмотря на то, что россиян все чаще атакуют навязчивыми рекламными звонками о снижении цен на квартиры, на самом деле ждать этого не стоит. Об этом News.ru рассказал владелец компании «Группа Родина» Владимир Щекин.
Он объяснил, что цены на квартиры согласовываются застройщиком с банком. Поэтому опустить их намного ниже установленного минимума просто невозможно. Кроме того, в России по-прежнему наблюдается довольно высокий спрос.
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«Спрос, конечно, не так велик, как в 2021 году, но нельзя сказать, что активность покупателей находится на низком уровне. Сейчас все равно заключается больше сделок, чем до пандемии. Поэтому и „ценопад“ крайне маловероятен», — отметил Владимир Щекин.
Недвижимость
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