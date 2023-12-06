06 декабря 2023, 15:18
Эксперт по недвижимости Саввина: квартиры на первых этажах дешевле из-за рисков возникновения сырости
Квартиры на первом этаже, как правило, стоят дешевле. Это объясняется высокой вероятностью образования сырости и появления запахов из подвала или с улицы, сообщила эксперт по недвижимости Наталья Саввина в беседе с Lenta.ru.
По ее словам, также такие квартиры наиболее доступны для взломщиков, которые могут легко забраться через окно. При этом жилье на первых этажах отлично подойдет для пожилых людей и семей с маленькими детьми.
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При выборе квартир на последних этажах будущие жильцы должны обратить внимание на состояние крыши, отметила Саввина.
Недвижимость
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