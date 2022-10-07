Эксперт по недвижимости Самойлов рассказал, при каких условиях стоит покупать дешевые дома и квартиры | 360°

Общество 07 октября 2022, 11:26 Поделиться Telegram

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Viber Эксперт по недвижимости Самойлов рассказал, при каких условиях стоит покупать дешевые дома и квартиры Олег Самойлов: в случае ухудшения ситуации в мире наступит паралич рынка недвижимости

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Вице-президента Российской гильдии риелторов Олег Самолов в разговоре с журналистами Тeleprogramma.pro назвал условия, при которых стоит покупать дешевеющую недвижимость.

По словам эксперта, сейчас существует два сценария развития происходящего — оптимистичный и пессимистичный. В первом случае, есть надежда на то, что военные действия прекратятся, с России начнут снимать санкции и деньги, которые изъяты в военно-промышленный комплекс, будут возвращаться в сектор недвижимости.

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«Люди, которые сейчас штурмуют границы или уже их преодолели, начнут возвращаться. Экономика реального сектора снова оживится, а для нас это будет означать, во-первых, улучшение условий по ипотеке, а во-вторых — улучшение благосостояния населения», — добавил он.

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Что же касается пессимистичного варианта, то если военные действия затянутся, то может вообще наступить паралич рынка недвижимости. Люди будут думать о том, как выжить и прокормить себя, а не о покупке жилья. В таком случае, как поведут себя цены, не знает никто.

«А значит, примерно до конца года мы увидим нейтральную динамику цен. Нужно учитывать еще и то, что деньги дешевеют, а значит, на самом деле будет происходить снижение цен. А что будет дальше — посмотрим», — заключил Самойлов.

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