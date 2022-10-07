Эксперт по недвижимости рассказал, стоит ли покупать квартиру сейчас | 360°

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Эксперт по недвижимости рассказал, стоит ли покупать квартиру сейчас

Эксперт по недвижимости Лашко: сейчас можно купить квартиру на выгодных условиях

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Руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко посоветовал приобретать сейчас квартиру тем, кому она нужна. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

«В данный период мы наблюдаем хорошие возможности приобрести объект с дисконтом», — пояснил он.

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Лашко уточнил, что хорошие варианты нужно брать, пока они есть. В первую очередь это касается тех людей, для кого квартира является необходимостью, подчеркнул он.

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