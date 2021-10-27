Эксперт по недвижимости рассказал, когда стоит покупать жилье в Крыму

Жилье на Крымском полуострове стремительно дорожает, такая тенденция сохранится и в следующем году. Об этом РИА ФАН рассказала крымский риелтор Анна Костина.

Жилье в Крыму пользуется большой популярностью среди москвичей и петербуржцев. Квартиры на полуострове подорожали уже на 25-30% с начала года. Такая тенденция, скорее всего, сохранится и в следующем году. Поэтому желающим приобрести жилье на полуострове лучше поторопиться.

«Сегодня стоимость квадратного метра в Симферополе в среднем составляет 100 тысяч рублей, в следующем же году, по всем прогнозам, этот показатель будет находиться в районе 120–130 тысяч рублей. Проблема еще в том, что некоторые застройщики иногда специально держат готовые варианты и не выбрасывают их на рынок, чтобы получить как можно большую выгоду. То есть все хотят не прогадать и заработать. Так что ситуация в этом направлении предсказуемая — цены только продолжат расти», — пояснила риелтор.