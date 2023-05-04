Общество 04 мая 2023, 18:13 Эксперт по недвижимости Ракута: на данный момент выгоднее покупать в ипотеку вторичное жилье

Читать 360tv в

Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута прокомментировал повышение ставок по ипотечным кредитам несколькими крупными российскими банками. По его словам, на данный момент гораздо выгоднее покупать в ипотеку вторичное жилье, нежели недвижимость в новостройке, передала «Вечерняя Москва».

Ракута считает, что в скором время банки увеличат и первоначальный взнос.

Реклама

«В ближайшее время изменится первоначальный взнос. На сегодняшний день он составляет 10 процентов от стоимости недвижимости. Центробанк хочет сделать его от 15 или 20 процентов», — добавил эксперт.

Он предложил россиянам присмотреться к покупке вторичного жилья. Такая недвижимость, по его словам, продается с большими скидками.