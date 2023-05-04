04 мая 2023, 18:13
Эксперт по недвижимости Ракута: на данный момент выгоднее покупать в ипотеку вторичное жилье
Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута прокомментировал повышение ставок по ипотечным кредитам несколькими крупными российскими банками. По его словам, на данный момент гораздо выгоднее покупать в ипотеку вторичное жилье, нежели недвижимость в новостройке, передала «Вечерняя Москва».
Ракута считает, что в скором время банки увеличат и первоначальный взнос.
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«В ближайшее время изменится первоначальный взнос. На сегодняшний день он составляет 10 процентов от стоимости недвижимости. Центробанк хочет сделать его от 15 или 20 процентов», — добавил эксперт.
Он предложил россиянам присмотреться к покупке вторичного жилья. Такая недвижимость, по его словам, продается с большими скидками.
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