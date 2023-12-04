Общество 04 декабря 2023, 18:45 Эксперт по недвижимости Радченко заявила, что сейчас невыгодно инвестировать в жилье

Читать 360tv в

Сейчас не лучшее время вкладываться в недвижимость с точки зрения инвестиций. Покупать квартиры следует тогда, когда весь рынок, наоборот, в большей степени продает, сообщила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко ИА НСН.

«Сейчас никто особо не продает, граждане придерживают свои квартиры, поэтому я не покупаю, я не вижу смысла», — подчеркнула Радченко.

Реклама

При этом если есть потребность в жилье именно сейчас, то ждать распродаж и лучших времен не стоит, добавила она.