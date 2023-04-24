Общество 24 апреля 2023, 11:43 Эксперт по недвижимости Радченко: введение льготной ипотеки на вторичку отодвинет индекс доступности жилья

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Руководство России неоднократно поднимало тему возможной льготной ипотеки при покупке квартиры на вторичном рынке. При одобрении таких инициатив индекс доступности жилья отодвинется еще дальше, рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Teleprogramma.pro.

По словам эксперта, на фоне введения льготной ипотеки на вторичное жилье цены на него возрастут, это будет выгодно только продавцам готовых квартир.

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Для потенциальных покупателей вторичная недвижимость станет недоступной, поэтому логики в этом предложении не прослеживается, заключила Радченко. Она также отметила, что подобная инициатива только поддержит «аппетиты застройщиков».