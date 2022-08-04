Эксперт по недвижимости Радченко рассказала, какие страны россияне выбирают для покупки элитного жилья

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала, что состоятельные россияне все чаще покупают недвижимость за границей. Основные направления — это Турция и Дубай, сообщила НСН.

Эксперт уточнила, что Россия — в том числе Москва — не вызывает интерес у потенциальных покупателей элитного жилья.

«Все потоки элитных покупателей сейчас перенаправляются в Турцию, Дубай. Россия, в частности Москва, не вызывают у них интерес», — подчеркнула Радченко.