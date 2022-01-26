Эксперт по недвижимости Радченко объяснила рекордный спрос на ипотеку в Москве

Среди москвичей в 2021 году наблюдался рекордный спрос на ипотеку — в столице зарегистрировали почти 128 тысяч договоров на ипотечные кредиты. В эфире радио Sputnik глава Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко назвала две причины этого явления: «страх и жадность».

Иными словами, причинами стали нестабильность рубля и низкие ставки по ипотеке.

«Страх двигал гражданами, у которых были рублевые сбережения на банковских счетах, они переводили активы в недвижимость, что считается более надежным с точки зрения сохранения. А жадность двигала теми людьми, которые, может, и не хотели купить квартиру, но ставки по ипотеке 6-6,5% привлекли людей. Те, кто вложился, наверное, сейчас радуются, потому что ипотечные ставки выросли практически в два раза за последние полгода», — объяснила Радченко.

Она добавила, что в этом году спрос, скорее всего, пойдет на спад: те, у кого были сбережения, уже успели вложить их, а ставки снова начали расти.