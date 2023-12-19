Общество 19 декабря 2023, 14:14 Эксперт по недвижимости Радченко назвала покупку коммуналок в Москве хорошим инвестпроектом

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В Москве выгодно вкладывать сбережения в покупку комнат в коммуналках, поскольку при расселении аварийного жилья можно стать собственником целой квартиры. Об этом сообщила эксперт по недвижимости Ирина Радченко в беседе с «Национальной службой новостей».

По ее словам, дома, в которых остались коммунальные квартиры, в большинстве случаев подлежат реновации. Так, через несколько лет владельцы комнаты станут собственниками полноценной квартиры.

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При этом сдавать комнаты в коммуналках в аренду не выгодно. Для этого лучше купить квартиру в ипотеку: там доходность выше чуть ли не в два раза, отметила Радченко.