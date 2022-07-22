Эксперт по недвижимости Радченко назвала главную проблему льготной дачной ипотеки

Специалист по недвижимости Ирина Радченко заявила, что у льготной дачной ипотеки, которую запустило правительство РФ в июне 2022 года, есть некоторые проблемы. Об этом она сообщила в эфире «Радио 1».

Она уточнила, что вместе с ипотекой властям стоило бы запустить масштабную федеральную программу по строительству одноэтажных домов. Таким образом, улучшился бы сектор загородного жилья, повысился комфорт и привлекательность недвижимости, написали «Дни.ру».

Сегодня сельские территории не обладают особыми удобствами, а рост цен на дома, который там происходит, не соответствует необходимому уровню жизни, отметила эксперт.

Ранее правительство РФ запустило льготную дачную ипотеку на территориях, приравненных к сельским. Потенциальные заемщики могут приобрести недвижимость в СНТ в кредит под 3%.