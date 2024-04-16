Общество 16 апреля 2024, 12:16 Эксперт по недвижимости Радченко: на подорожание загородных домов повлияли инфляция и нехватка кадров

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Увеличение стоимости загородных домов спровоцировали сразу несколько факторов: инфляция, подорожание стройматериалов и нехватка рабочих кадров. Об этом ИА НСН рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Эксперт отметила, что, несмотря на рост цен, россияне все чаще хотят приобретать такие объекты для проживания на пенсии или для пожилых родителей.

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«Многие банки начали кредитовать на покупку домов, земли, работает сельская ипотека под 3%», — добавила Радченко.

При покупке важно обращать внимание на удобное расположение строения. Это позволит выгодно перепродать его в будущем.