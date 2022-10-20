Эксперт по недвижимости Пожидаев посоветовал брать в ипотеку квартиры с отделкой | 360°

Общество 20 октября 2022, 14:25 Эксперт по недвижимости Пожидаев посоветовал брать в ипотеку квартиры с отделкой

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Эксперт по недвижимости Павел Пожидаев рассказал, в чем преимущество взятых в ипотеку квартир с ремонтом от застройщика. Об этом сообщил сайт МБК.

По данным сайта utro.ru, квартиры в чистовом варианте обычно в среднем дороже на 700 тысяч рублей. Жилье без отделки стоит дешевле, но тогда в ремонт придется вкладывать свои деньги. К тому же он обычно растягивается на несколько месяцев, уточнил эксперт.

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Квартира с отделкой, взятая в ипотеку, часто оказывается выгоднее, так как выплаты и так обычно составляют значительную часть бюджета. Траты на ремонт создадут дополнительную финансовую нагрузку, с которой не каждый сможет справиться, пояснил Пожидаев.

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Жилье в черновом варианте стоит приобретать только в том случае, если вы сможете отделать его самостоятельно и знаете, где купить стройматериалы по сниженным ценам.

Также неплохим вариантом является недвижимость с предчистовой отделкой, уточнил Пожидаев.

«Застройщики предлагают просто выровненные стены без обоев или краски, а на полу бетонная стяжка. В такой квартире уже постепенно сделаете ремонт», — заключил он.