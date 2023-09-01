Общество 01 сентября 2023, 17:41 Эксперт по недвижимости Полякова спрогнозировала снижение спроса на аренду квартир в Москве к зиме

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Спрос на долгосрочную аренду квартир в Москве снизится ближе к зиме. Об этом сообщила замдиректора управления аренды квартир «Инком-Недвижимости» Оксана Полякова в беседе с RT.

По словам эксперта, традиционно каждую осень арендодатели повышают цену на квартиры примерно на 10-15%. К зиме спрос на арендную недвижимость упадет, в результате чего владельцы квартир будут вынуждены снижать платежи.

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Отмечается, что в августе средняя арендная ставка однокомнатной квартиры в центре Москвы составила 56 тысяч рублей.