28 февраля 2024, 11:00
Эксперт по недвижимости Полякова рассказала, что москвичи стали чаще снимать жилье в складчину
В Москве в начале 2024 года на 30% вырос запрос на совместную аренду по сравнению с январем прошлого года. Об этом Life рассказала заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова.
Такая тенденция связана с ростом цен на аренду жилья. Многие не могут позволить себе снимать квартиру в одиночестве. Варианты подешевле можно найти отдаленных районах, но тогда придется добираться до метро на наземном транспорте и тратить дополнительные деньги и время на дорогу.
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«Чтобы сэкономить, можно снять квартиру неважного качества. При отсутствии ремонта или наличии неисправностей арендная ставка может быть сокращена на 10–40% в зависимости от серьезности и масштаба повреждений», — отметила эксперт.
Недвижимость
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