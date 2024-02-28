Общество 28 февраля 2024, 11:00 Эксперт по недвижимости Полякова рассказала, что москвичи стали чаще снимать жилье в складчину

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В Москве в начале 2024 года на 30% вырос запрос на совместную аренду по сравнению с январем прошлого года. Об этом Life рассказала заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова.

Такая тенденция связана с ростом цен на аренду жилья. Многие не могут позволить себе снимать квартиру в одиночестве. Варианты подешевле можно найти отдаленных районах, но тогда придется добираться до метро на наземном транспорте и тратить дополнительные деньги и время на дорогу.

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«Чтобы сэкономить, можно снять квартиру неважного качества. При отсутствии ремонта или наличии неисправностей арендная ставка может быть сокращена на 10–40% в зависимости от серьезности и масштаба повреждений», — отметила эксперт.

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