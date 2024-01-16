16 января 2024, 15:20
Эксперт по недвижимости Панова посоветовала не откладывать покупку жилья
Член комитета Российской гильдии риелторов Оксана Панова в беседе с изданием «ФедералПресс» рассказала, что несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в России, откладывать покупку жилья не стоит.
При этом она добавила, что если вопрос покупки недвижимости не стоит остро, можно подождать снижения процентных ставок.
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«Если человек понимает, что он может чуть-чуть подождать снижения процентных ставок и взять что-то на вторичном рынке, потому что первичный он не рассматривает», — сказала эксперт.
В категорию вторичной недвижимости входят как старые дома, так и новые, с которыми были совершены сделки, пояснила Панова.
Недвижимость
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