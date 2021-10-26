Эксперт по недвижимости назвал опасность квартир-студий

Генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков назвал главный минус квартир-студий, которые обрели небывалую популярность на рынке в последнее время. Об этом написал сайт «Дни.ру».

По словам эксперта, советский опыт показал, что когда строятся большие жилые массивы, то в этом районе обязательно устанавливают пост полиции. Однако в жилых кварталах, где преобладают квартиры-студии, вряд ли будут создаваться аналогичные объекты.

«В результате этого такие районы шагнут в сторону американских гетто для определенного круга людей, куда люди, представляющие другой социальный уровень, ходить не будут», — предупредил Летенков.

Он добавил, что такой исход возможен не сейчас, а в перспективе, примерно через четыре-пять лет.

Летенков также пояснил небывалый спрос на такой вид недвижимости. По его словам, многие приобретают студии в качестве инвестиций. Такие квартиры проще сдать в аренду, особенно в городах-миллионниках.