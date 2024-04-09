Общество 09 апреля 2024, 10:05 Эксперт по недвижимости Моребис заявил, что в московский районах Капотня и Выхино-Жулебино дефицит новостроек

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В ряде районов старой Москвы наблюдается острая нехватка новостроек, там почти нет новых проектов. Об этом Life рассказал коммерческий директор и партнер Est-a-Tet Владимир Моребис.

По его словам, дефицит наблюдается в Капотне, Выхино-Жулебине, Ивановском, Вешняках, Восточном, Новогирееве, Братееве, Зябликове, Северном Измайлове и районах Зеленограда. Новостройки появляются лишь в 99 районах старой Москвы из 125. А некоторые новые проекты — точечные или появляются в рамках реновации.

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«Дефицит новостроек в этих районах обусловлен как отсутствием подходящих перспективных площадок под застройку, так и отсутствием интереса со стороны застройщиков и их опасениями насчет низкого уровня спроса в том или ином районе», — отметил эксперт.

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