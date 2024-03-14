Общество 14 марта 2024, 18:36 Эксперт по недвижимости Мищенко напомнила, что выплаты по ипотеке не должны превышать 50% дохода

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Когда человек решается купить жилье в ипотеку, лучше рассчитать платеж таким образом, чтобы он не превышал половины дохода. Об этом «Известиям» рассказала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

Она объяснила, что нужно сравнить предложения от нескольких банков. Нередко бывает, что некоторые предлагают более выгодные условия или снижение процентной ставки для зарплатных клиентов. Кроме того, стоит изучить и государственные программы поддержки. Наконец, важно рассчитать комфортный срок и платеж по кредиту.

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«В любом случае ежемесячный платеж должен быть комфортным для заемщика, не ограничивать его не только в повседневных бытовых тратах, но и позволять откладывать хотя бы небольшие сбережения. Стратегия „ужаться и сэкономить, но зато быстрее выплатить ипотеку“ часто оказывается нежизнеспособной», — рассказала Елена Мищенко.

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