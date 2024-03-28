Общество 28 марта 2024, 11:50 Эксперт по недвижимости Мезенцев рассказал, что в начале сезона на даче нужно проверить вентиляцию и гидроизоляцию

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С началом дачного сезона важно проверить участок и дом, чтобы удостовериться, что они без повреждений пережили зиму. Об этом радио Sputnik рассказал директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев.

Сначала стоит проверить подвал дома, не нарушилась ли гидроизоляция и не скопилась ли там вода. Следующий шаг — вентиляция. Продухи, закрытые на зиму, нужно открыть при температуре на улице выше 0 градусов.

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«Если циркуляции воздуха нет, то в подвале или на цокольном этаже будет скапливаться конденсат, который приведет к образованию грибка на стенах и перекрытиях, от влаги будет поврежден утеплитель», — объяснил эксперт.

Также важно проверить, не повредилась ли за зиму электропроводка. Наконец, если в доме есть печь, обязательно убедиться, что дымоход исправен и не забит.

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