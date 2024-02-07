Общество 07 февраля 2024, 19:04 Эксперт по недвижимости Линченко рассказал, что в Дубае можно купить недвижимость с полноценной инфраструктурой

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Покупка недвижимости в Дубае в последние годы привлекает множество россиян. О плюсах такого приобретения Pravda.Ru рассказал основатель компании по недвижимости Pride Estate Алексей Линченко.

Об объяснил, что сделки проходит только с разрешения госоргана, что делает любую из них законной. Кроме того, в Дубае есть свободные зоны, где иностранцы могут без препятствий приобретать недвижимость.

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Также плюсом можно считать большое количество предложений, большинство из которых уже имеет развитую инфраструктуру.

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