Общество 06 июня 2023, 17:32 Эксперт по недвижимости Левченко рекомендовал размещать светлые фото в объявлении о продаже квартиры

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Чтобы быстрее продать квартиру, нужно размещать в объявлении как можно больше фотографий, причем очень светлых. Об этом Life рассказала эксперт по недвижимости Милана Левченко.

Милана Левченко посоветовала убрать из кадра личные вещи и сделать пространство максимально обезличенным. В частности, не стоит оставлять на фото рисунки, фотографии, косметику, яркие полотенца или различные баночки на кухне.

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«Если у вас большие окна и солнечная сторона — фотографируйте при естественном свете. В зимнее время могут понадобиться дополнительные лампы, например софтбоксы или отражатели. Включайте торшеры, бра в квартире, но важно, чтобы они были одной мощности и давали одинаковую температуру света», — отметила эксперт.

Она также добавила, что в квартире нужно обязательно навести порядок. Чистые и уютные помещения привлекают сильнее темных и захламленных.

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