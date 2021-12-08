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    08 декабря 2021, 11:51

    Эксперт по недвижимости Летенков предсказал кризис на рынке новостроек

    Полина Гребенщикова

    Первичный рынок жилья ждет кризис в 2022 году, рассказал генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков. Слова эксперта процитировали «Дни.ру».

    Первая проблема, с которой столкнутся застройщики — сложная финансовая ситуация у покупателей, вызванная пандемией коронавируса.

    «Сегмент новостроек держится на доходах населения», — сказал эксперт.

    Кроме того, в 2022 году возможно повышения ипотечных ставок. Покупатели уже опасаются брать ипотеку, связывая себя долгосрочными обязательствами, так как не уверены в своем будущем финансовом благополучии. Это также может привести к резкому падению спроса на квартиры в новостройках.