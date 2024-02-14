Общество 14 февраля 2024, 14:04 Эксперт по недвижимости Лазовский: новые объекты на окраине Москвы продаются быстрее, чем старый фонд в центре

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Раньше престиж центра Москвы был одним из ключевых факторов при выборе жилья. Сейчас ситуация изменилась, новые объекты на окраине столицы продаются быстрее, чем старый фонд в центре, рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский, сообщил Life.

По словам эксперта, у целевой аудитории сменились приоритеты. Так, молодые семьи с детьми обращает внимание в первую очередь на то, есть ли в доме лифт и закрытый двор без машин. В самой квартире они ценят отсутствие необходимости дорогостоящего и сложного ремонта.

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«Именно поэтому квартира в старом фонде, с „бабушкиным“ ремонтом, с деревянными перекрытиями и третьим этажом без лифта ими рассматриваться не будет в принципе. Даже с видом на звезды Кремля», — отметил Лазовский.