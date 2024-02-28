Общество 28 февраля 2024, 14:57 Эксперт по недвижимости Козлова: средняя стоимость ИЖС в Тульской области — 8,5 млн рублей

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Специалист по недвижимости и руководитель АН «Наш город» Елена Козлова рассказала, во сколько обойдется индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в 2024 году. Слова эксперта опубликовал сайт «ТСН24».

Стоимость зависит от большого количества факторов: расположения участка, используемых материалов, выбора отделки, пояснила эксперт. Кроме того, дешевле выйдет самостоятельное возведение объекта. В таком случае можно сэкономить на услугах рабочих.

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Подводя итоги, Козлова отметила, что средняя цена на ИЖС в Тульской области составляет 8,5 миллиона рублей.