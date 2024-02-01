Общество 01 февраля 2024, 15:03 Эксперт по недвижимости Козлова рассказала, что в России увеличился спрос на строительство индивидуальных жилых домов

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Руководитель агентства недвижимости «Наш город» Елена Козлова в беседе с «ТСН 24» рассказала, что за последний год в России существенно увеличился спрос на строительство индивидуальных жилых домов.

По ее словам, в 2024 году спрос на ИЖС будет только расти. Немалую роль в этом сыграла и пандемия коронавируса, когда люди начали понимать ценность своего дома.

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«Покупка участка и строительство на нем индивидуального жилого дома продолжает набирать обороты и в 2024 году. Сейчас уже можно с уверенность сказать, что спрос на ИЖС будет только расти», — сказала Козлова.

Что касается покупки квартиры, она стала не такой выгодной с точки зрения стоимости и инвестирования, добавила эксперт.