Общество 22 декабря 2023, 14:38 Эксперт по недвижимости Кочетков: ужесточение условий ипотеки не приведет к снижению цен в новостройках

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Ужесточение условий по ипотеке не станет причиной снижения цен на жилплощадь в новых домах. Такое мнение высказал директор направления «Новостройки» «ИНКОМ-Недвижимости» Валерий Кочетков в беседе с Life.

Он напомнил, что в данном сегменте на конечную стоимость квартиры влияет не только спрос, но и затраты на сам процесс строительства.

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«2024 год будет для нас сложным. Сейчас высокие темпы инфляции. Люди стали больше тратить денег на бытовые расходы, и им стало сложнее покупать недвижимость», — добавил эксперт.

По его словам, интерес покупателей будет смещаться за пределы МКАД, что приведет к развитию рынка в области.