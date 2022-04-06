Эксперт по недвижимости Кочетков рассказал о ситуации на рынке

Специалист по недвижимости Валерий Кочетков рассказал, что сейчас происходит на рынке. Об этом сообщил Life.ru.

По данным сайта «Дни.ру», жилье дорожает, поэтому застройщики ищут способ сохранить текущие цены. Например, стало больше предложений, где отделка не включается в стоимость квартиры. В таких случаях она является дополнительной опцией, которую можно приобрести отдельно.

«Эта тенденция может привести к тому, что лишь 15% будут составлять квартиры с отделкой вместо сегодняшних 57%», — заключил эксперт.

Также Кочетков отметил, что из-за роста цен, потенциальные покупатели, которые хотели приобрести трехкомнатные квартиры, теперь смотрят на двухкомнатные. А те, кто планировал купить двухкомнатные, обратили внимание на однокомнатные.