Общество 08 апреля 2024, 15:00 Эксперт по недвижимости Капустин рассказал, что ипотечные каникулы можно оформить при потере работы

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Россияне могут воспользоваться услугой кредитных каникул при выплате ипотеки, но лишь в ряде случаев. Об этом News.ru рассказал эксперт по недвижимости Игорь Капустин.

Он объяснил, что рассчитывать на перерыв могут те, кто остался без работы. Кроме того, ипотечные каникулы могут взять люди, если они получили инвалидность первой или второй группы. Наконец, попросить об уменьшении платежа или пропуске нескольких разрешено в случае, если человек болеет больше двух месяцев подряд.

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«Воспользоваться правом на ипотечные каникулы может заемщик, который ранее не пользовался ипотечными каникулами, жилье, на которое оформлена ипотека является единственным, а сумма долга за квартиру не превышает 15 млн рублей», — подчеркнул Капустин.

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