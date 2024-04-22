Общество 22 апреля 2024, 11:59 Эксперт по недвижимости Каменев: спрос на долгосрочную аренду в РФ упал на 5%

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Спрос россиян на долгосрочную аренду квартир с 1 по 14 апреля 2024 года упал на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев в беседе с «Газетой.ru».

По словам эксперта, снижение активности арендаторов было наиболее заметно в сегменте двухкомнатных квартир. При этом значительно повысился спрос на студии и однокомнатные квартиры.

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Несмотря на небольшое ослабление спроса за год, долгосрочная аренда продолжает оставаться востребованной. Сейчас все больше россиян откладывают покупку собственного жилья и снимают квартиры, отметил Каменев.