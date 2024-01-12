Общество 12 января 2024, 12:43 Эксперт по недвижимости Яцюк спрогнозировал падение цен на жилье советской постройки

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Средние цены на жилье советской постройки снизятся на 10-15% в 2024 году. Такой прогноз дал ведущий эксперт «ТСН Недвижимость» Алексей Яцюк в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его словам, другие предложения на вторичном рынке сбавят около 5%.

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«Но, например, стоимость однокомнатных квартир в сталинках, брежневках и хрущевках может остаться неизменной или даже увеличиться. Такие объекты в силу своей цены в условиях дорогой ипотеки могут стать еще более востребованными», — добавил эксперт.

Однако другим владельцам жилплощади советских времен придется сильно торговаться, чтобы продать недвижимость, заключил Яцюк.