Общество 07 февраля 2024, 19:04 Эксперт по недвижимости Ярмошко посоветовал обращаться к юристам и нотариусам при покупке недвижимости на Бали

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Покупка недвижимости на Бали привлекает все больше инвесторов, которые приобретают дама для сдачи в аренду или собственных нужд. Но чтобы не потерять деньги, нужно соблюдать осторожность. Об этом Pravda.Ru рассказал эксперт по данному направлению Александр Ярмошко.

Он объяснил, что на острове нельзя никому верить на слово. Если человек серьезно настроен на приобретение недвижимость, нужно обратиться к юристу или нотариусу. Потому что земля или сам дом могут быть в залоге у банка или участвовать в судебных тяжбах.

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Также стоит изучить, подходит ли зонирование участка под строительство. Наконец, важно изучить все тонкости и нюансы, с которыми сталкиваются иностранцы при приобретении недвижимости, и только после знакомства с подводными камнями подписывать документы.

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