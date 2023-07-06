Общество 06 июля 2023, 17:22 Эксперт по недвижимости Галкин посоветовал перед покупкой дома заказать проведение технадзора

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Перед покупкой недвижимости на вторичном рынке следует заказать проведение технадзора для проверки качества строительства. Об этом сообщил руководитель департамента управления загородными проектами «ТСН Недвижимость» Андрей Галкин РИАМО.

По словам эксперта, такая услуга не является бюджетной, за проверку дома площадью в 150 квадратных метров придется заплатить около 200 тысяч рублей. Специалисты технадзора досконально осмотрят фундамент, кровлю и залитые бетонные перемычки.

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Как сообщило «Агентство бизнес новостей», сейчас на вторичном рынке очень много тех, кто строит дома из самых дешевых и некачественных материалов.