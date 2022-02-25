Эксперт по недвижимости Ельцов посоветовал россиянам, взвесившим риски, поторопиться с ипотекой

Председатель Комитета по ипотеке Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Максим Ельцов посоветовал поторопиться россиянам, которые с учетом текущих рисков нацелены воспользоваться ипотекой. Об этом написал «Петербургский дневник».

«Тем, кто взвесил все риски, кто точно сможет обслуживать ипотечный кредит, уверен в том, что не лишится дохода в ближайшие несколько месяцев, кто намерен именно улучшить свои жилищные условия, я бы рекомендовал брать ипотеку. Тем же, кто просто внезапно решил вложить дешевеющие рубли в недвижимость, у кого на обслуживание кредита денег хватает впритык, я бы рекомендовал взять паузу и посмотреть, куда двинется рынок через какое-то время», — сообщил он.

Эксперт отметил тот факт, что ипотека будет дорожать в любом случае. На его взгляд, Центральный банк будет вынужден поднимать ключевую ставку, соответственно, будут расти и ипотечные. При этом не исключен сценарий, при котором цены могут снижаться.

Тем, кто задумался о продаже недвижимости, Ельцов посоветовал не держать деньги на счету, а сразу же вкладывать в нужное дело. Если продажа осуществляется для того, чтобы выйти в наличные, то должна быть продуманная стратегия, заключил он.