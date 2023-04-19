Общество 19 апреля 2023, 11:30 Эксперт по недвижимости Елена Мищенко: законно присоединить балкон к комнате можно с помощью «французских окон»

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Многие собственники квартир задумываются о присоединении балкона к комнатам или к кухне. О способе законной перепланировки рассказала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко в беседе с «Известиями».

По ее словам, при обращении с соответствующим заявлением в Мосжилинспекцию положительное заключение не получают 99% собственников квартир. Ведомство объясняет свои частые отказы возрастанием нагрузки на систему отопления дома.

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Как сообщили «Дни.ру»,единственным законным способом такой перепланировки будет установка прозрачных дверей в виде «французских окон».