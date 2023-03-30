Общество 30 марта 2023, 12:07 Эксперт по недвижимости Дружинин рассказал о новой программе застройщиков в России

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Эксперт по недвижимости, основатель агентства OPEN CITY Евгений Дружинин в разговоре с Lenta.ru рассказал о новой программе застройщиков, призванных поддержать покупателей в условиях изменившейся льготной ипотеки.

Сейчас, по словам эксперта, застройщики предоставляют покупателям скидки вплоть до 40%. Кроме того, они дают возможность приобрести квартиру по договору долевого участия с отсрочкой платежа. При этом Дружинин указал и на нюансы сделки. Покупателю необходимо внести первоначальный взнос в размере 30%.

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«Остальную сумму можно погасить при помощи кредита, но не позднее срока ввода дома в эксплуатацию», — добавил он.

Иногда застройщики дают скидки на квартиры, которые остались нераспроданными на завершающей стадии строительства или могут предоставить выборочные скидки на неликвидное жилье.