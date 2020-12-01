Эксперт по недвижимости дал прогноз, когда закончится рост цен на жилье

По информации издания, в нашей стране увеличились темпы роста цен на новые квартиры. В начале текущего месяца они стоили уже на 15–20% больше, чем год назад. Лидерами по росту стоимости жилья с начала года стали Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть. Здесь цифры поднялись более чем на 13–16%.

Отмечается, что причиной такой ситуации на рынке стал повышенный интерес покупателей, который подогревала льготная ипотека под 6,5% и расширение программы маткапитала. Как считает Алексеев, в ближайшие полгода стоит ожидать замедления роста цен на первичном рынке. Он уточнил, что показатели будут находиться в пределах 7%.

«В дальнейшем ценообразование во многом будет зависеть от решения по продлению льготной ипотечной программы», — заметил специалист.

Он добавил, что также будет сказываться динамика ставки рефинансирования и обстановка с распространением коронавируса.