Общество 29 января 2024, 15:46 Эксперт по недвижимости Чулочников посоветовал не откладывать покупку квартиры

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За последние несколько лет стоимость квартир существенно выросла, поэтому не стоит откладывать покупку жилья. Такое мнение выразил эксперт по недвижимости Сергей Чулочников в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

При этом специалист указал на нюансы в приобретении вторичной жилплощади.

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«Она вроде дешевле, но платить будет тяжелее. Но здесь есть тоже момент: ставка ключевая тоже не будет вечно такой, и было бы рационально купить сейчас квартиру во вторичке и дождаться полгодика-год, чтобы рефинансировать эту ставку», — пояснил Чулочников.

По его словам, в таком случае уже через пару лет платеж станет комфортным.