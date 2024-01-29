29 января 2024, 15:46
Эксперт по недвижимости Чулочников посоветовал не откладывать покупку квартиры
За последние несколько лет стоимость квартир существенно выросла, поэтому не стоит откладывать покупку жилья. Такое мнение выразил эксперт по недвижимости Сергей Чулочников в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».
При этом специалист указал на нюансы в приобретении вторичной жилплощади.
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«Она вроде дешевле, но платить будет тяжелее. Но здесь есть тоже момент: ставка ключевая тоже не будет вечно такой, и было бы рационально купить сейчас квартиру во вторичке и дождаться полгодика-год, чтобы рефинансировать эту ставку», — пояснил Чулочников.
По его словам, в таком случае уже через пару лет платеж станет комфортным.
Недвижимость
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