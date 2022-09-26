Эксперт по недвижимости Будникова: петербуржцы стали активнее в вопросах ипотеки | 360°

Общество 26 сентября 2022, 17:37 Поделиться Telegram

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Viber Эксперт по недвижимости Будникова: петербуржцы стали активнее в вопросах ипотеки

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Эксперт по недвижимости Полина Будникова в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» заявила, что люди стали активнее брать ипотеку с начала осени. Менее, чем за полгода, количество кредитных договоров превысило 10 500.

По словам эксперта, причина такого спроса кроется в снижении ставки по ипотеке, которая стала более доступной.

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«Многие застройщики при взятии ипотеки по сниженной ставке увеличивают стоимость квартиры. Делают так называемое „подорожание“. Но большинство людей смотрят в данный момент не на стоимость квартиры, а на ежемесячный платеж», — сообщила Будникова.

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Эксперт советует брать субсидированные ставки, но при этом напоминает, что есть банки, которые прекратили выдавать ипотеку такого формата. Что касается кредитных каникул, то здесь банки выставляют свои требования.

«У разных банков разные условия ипотечных каникул. Есть банки, которые дают каникулы полностью, несколько месяцев вы ничего не платите. Либо же оплата только самого кредита, самого долга без процентов», — добавила эксперт.

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