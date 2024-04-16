Общество 16 апреля 2024, 12:50 Эксперт по недвижимости Бендриков назвал квартиры с неузаконенной перепланировкой неликвидным жильем

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К неликвидному жилью относятся квартиры на первом этаже панельной пятиэтажки, построенной еще в 1960 году, а также те, что имеют неузаконенную перепланировку. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

По его словам, в будущем такие объекты доставят владельцу массу проблем, и не только в финансовом плане.

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«Риелторы рассказывают, что вы сейчас ее дешево купите и потом дорого продадите — это неправда. Дай бог ее продать через пару лет за те же деньги», — сказал он.

Перед приобретением недвижимости важно проверять и историю жилья. Например, у некоторых квартир много переходов прав в течение года-полутора. Все это может наводить на мысли о махинациях, добавил Бендриков.