Общество 01 февраля 2024, 12:45 Эксперт по недвижимости Барзенкова посоветовала остерегаться покупки квартир, которые могут попасть в банкротную массу

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Россиянам, желающим приобрести недвижимость, следует быть осторожными с квартирами, которые могут попасть в банкротную массу. Как рассказала изданию Life руководитель офисов «Митино» и «Крылатское» «ИНКОМ-Недвижимости» Наталия Борзенкова, существуют крайне закредитованные продавцы, в дальнейшем получающие статус банкрота.

Эксперт предупредила, что заключенную сделку с таким продавцом могут признать недействительной.

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«В этом случае рассматриваются все квартиры, которые за последние три года были в собственности у такого продавца», — добавила она.