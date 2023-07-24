Общество 24 июля 2023, 17:39 Эксперт по недвижимости Барсуков спрогнозировал повышение ставки по ипотеке в августе

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На рынке вторичной недвижимости возможно поднятие ипотечных ставок на 0,5% в августе текущего года. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

При этом эксперт уточнил, что ставка по ипотеке останется приемлемой, чтобы люди продолжали пользоваться кредитами. Что касается первичного жилья, то здесь ставки вряд ли изменятся.

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Барсуков добавил, что повышение Центробанком ключевой ставки не обязательно приведет к поднятию ставок по ипотеке.