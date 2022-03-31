Эксперт по недвижимости Барсуков рассказал, когда лучше брать ипотеку

Нормальный ипотечный платеж считается по ставке ниже 11%, но к нему можно будет прийти через полтора-два года. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал эксперт по недвижимости Константин Барсуков.

Он также добавил, что человек должен понимать, какой платеж по ипотеке для него считается комфортным, а какой нет.

«Я бы рассуждал не с позиции выгоды, а с позиции удобности: платеж нормальный или нет. Учитывая текущие цены, нормальный платеж начинается по ставке ниже 11%. При текущих условиях мы можем приходить к этой ставке года через полтора-два. Легко может случиться так», — отметил Барсуков.

По словам вице-президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко, из-за текущей экономической ситуации в России рынок недвижимости совсем нестабилен. Покупать квартиру в ипотеку сейчас не выгодно никому.