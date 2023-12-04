Общество 04 декабря 2023, 15:32 Эксперт по недвижимости Барсуков не увидел ничего страшного в том, что в России не распродано 67% жилья

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Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал показатели продаж недвижимости в России, которые гласят, что на 1 ноября не распродано 67% жилья в новостройках.

По словам эксперта, ничего страшного в этих цифрах нет, хотя некоторые люди и полагают, что у застройщиков есть «проблемы».

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«Ничего страшного в этой цифре нет по той причине, что, если мы вернемся в какой-нибудь 2021 год, то мы увидим, что там около 60 миллионов квадратных метров было не продано в ноябре, при этом там процентов на 10 было меньше количества жилья», — сказал он.

Барсуков добавил, что в предыдущие годы цифры были похожими, просто тогда на них никто не смотрел.