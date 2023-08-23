Общество 23 августа 2023, 15:01 Эксперт по недвижимости Аверс посоветовала россиянам присмотреться ко вторичному жилью вместо новостроек

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Эксперт по недвижимости, руководитель агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с Lenta.ru порекомендовала россиянам присмотреться ко вторичному жилью вместо новостроек.

По словам эксперта, на рынке недвижимости сложилась уникальная картина. Цена жилья на вторичку намного ниже, чем на новые квартиры.

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«Новостройки дороже на 20–30%. При этом во вторичку можно сразу заезжать и жить, или сразу сдавать и платить ипотечный платеж с аренды», — отметила Аверс.

Из-за того, что на рынке вторичной недвижимости растут цены и падают продажи, новостроек может стать еще больше, добавила специалист.