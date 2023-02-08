Общество 08 февраля 2023, 12:25 Эксперт по недвижимости Андрей Сердюк развеял предубеждения о первом и последнем этажах Unsplash

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Предубеждения относительно покупки квартиры на первом и последнем этаже уходят в прошлое. Об этом «ФедералПресс» рассказал эксперт по недвижимости федеральной компании «Этажи» Андрей Сердюк.

По его словам, раньше эти этажи стоили дешевле, и люди покупали квартиры на них неохотно. Потому что первый этаж считался недостаточно безопасным, слишком уязвимым перед преступниками. Кроме того, внизу часто не хватает света, а квартиры бывают более холодными. Последний этаж забраковали из-за страха протекающей крыши.

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«В отношении первых и последних этажей выработался устойчивый стереотип, что такие квартиры должны стоить дешевле», — сказал Андрей Сердюк.

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Но он добавил, что ситуация в отношении новостроек изменилась. Потому что сейчас девелоперы делают первые этажи с высокими потолками, нередко оборудуют для квартир отдельные входы. Они стали очень удобными для маломобильных граждан и семей с детьми.

А последние этажи иногда имеют собственный выход на террасу, к тому же проблема некачественной кровли в новых домах не стоит. А вот любителям красивых видов квартиры на верхних этажах придутся по душе. Однако предубеждения о первом и последнем этажах не обоснованы только в новых домах. В старых — квартиры там до сих пор стоят дешевле.